المصري يتدرب في الظلام استعدادا للقاء نهضة بركان.. وخطوة من مسؤوليه

خاض المصري مرانه الذي أقيم في وقت متأخر من مساء يوم الخميس في ظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لنادي شباب المحمدية في المغرب.

ويحل المصري ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد المقبل لملاقاته في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين لهدف.

وأشارت الصفحة الرسمية للمصري إلى أن الفريق فور وصوله لملعب التدريبات انقطع التيار الكهربائي فورا.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أصر معين الشعباني المدير الفني للفريق على إقامة المران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي.

وأعرب علي الطرابيلي أمين صندوق المصري استيائه من تجاهل مسؤولي نهضة بركان لبعثة ناديه منذ وصولوها إلى المغرب.

وأضاف في تصريحاته "لم نتوقع على الإطلاق المعاملة بذلك الشكل في ظل المعاملة الطيبة التي واجهها نهضة بركان في مصر بعد تخصيص مرافقا مستديما لهم لتذليل كل العقبات أمامهم".

وأكد "السفارة المصرية بذلت جهدا كبيرا في استضافتنا في ظل تجاهل نهضة بركان لنا، وتم التواصل مع مراقب المباراة لإحاطته بكافة الملابسات التي حدثت للبعثة منذ وصولها للمغرب والتي قد تثير شكوك البعض حول تعمد قطع التيار الكهربائي عن ملعب المران".

يذكر أن المصري فاز ذهابا في ملعب برج العرب بهدفين لهدف.