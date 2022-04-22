مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الرجاء

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 10:44

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

يشهد اليوم الجمعة إقامة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء البيضاوي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في ملعب WE السلام.

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وتنطلق المباراة الساعة 11:59 مساء وتنقلها "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف وفاق سطيف الجزائري نظيره الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب في تونس.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء وتنقلها "بي إن سبورتس 4".

والفائز من مباراة الأهلي والرجاء، سيلتقي الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف.

ينما تتواصل منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث يحل الدحيل القطري ضيفا على التعاون السعودي في تمام العاشرة والربع مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس AFC".

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