مران الأهلي – تدريبات بدنية وفنية أخيرة قبل مواجهة الرجاء
الجمعة، 22 أبريل 2022 - 10:36
كتب : FilGoal
أتم الأهلي مرانه الرئيسي استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبدأ المران الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي المغربي بالسماح لوسائل الإعلام بحضور لـ15 دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وشهد المران تدريبات بدنية وفنية متنوعة.
وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ألقى محاضرة على اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة للحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء.
وستقام المباراة في مركب محمد الخامس وكان الأهلي فاز ذهابا في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.
ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي للموسم الثالث على التوالي.
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