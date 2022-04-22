منافس الأهلي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد لاعب وسطه.. واستعاد خدمات هذا الثنائي

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 01:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يفتقد الرجاء المغربي خدمات عمر العرجون لاعب وسط الفريق في مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وكان الأهلي فاز ذهابا بنتيجة 2-1 قبل لقاء الرجاء في الساعات الأولى من صباح السبت.

وبحسب موقع "Le 360 Sport" تأكد على إثر فحوصات طبية دقيقة استحالة مشاركة عمر العرجون أمام الأهلي.

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وأضاف التقرير أن الطاقم الطبي للرجاء أبلغ بشكل رسمي رشيد الطاوسي المدير الفني "عدم جاهزية العرجون للمباراة، وفضل عدم الترخيص للأخير بخوض مواجهة الأهلي، من أجل تجنبه أي مضاعفات محتملة".

وأكمل التقرير أن الرجاء يفتقد أيضا كل من مروان الهدهودي الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وزكريا الوردي الذي خضع لعملية جراحية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الرجاء استعاد خدمات محمد الناهيري بعد نهاية إيقافه لتراكم البطاقات وأيضا عبد الإله مدكور عقب تعافيه من الإصابة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل من أجل حصد بطاقة التأهل للدور المقبل.

في المقابل يحتاج الرجاء للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل التأهل للمربع الذهبي.

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء، سيلتقي الفائز من مباراة الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

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