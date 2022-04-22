واشنطن بوست: جاريث بيل يتفاوض للانضمام لـ دي سي يونايتد

الجمعة، 22 أبريل 2022 - 01:32

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أبدى دي سي يونايتد الأمريكي اهتماما بضم جاريث بيل عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد الجناح الويلزي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية من ستيفن جوف صحفي "واشنطن بوست" الأمريكية أن الطرفان يتحدثا منذ عدة أشهر والآن يتبادلان العروض.

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وأوضح جوف في تقريره أنه في حال انضم لصفوف الفريق الأمريكي سيتقاضى أكثر مما تقاضاه واني روني مع الفريق عندما انضم للفريق في 2018.

وسبق أن لعب روني في صفوف دي سي يونايتد لمدة موسم ونصف بين 2018 و2020.

وخلال تلك الفترة لعب النجم الإنجليزي 52 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 14.

وخاض بيل الموسم الجاري 7 مباريات فقط بعدد دقائق 290 مع ريال مدريد سجل هدفا واحدا.

ولعب بيل بقميص الملكي 258 مباراة في جميع المسابقات سجل 106 هدفا وصنع 67 وفاز بـ 17 لقبا.

دي سي يونايتد يتذيل ترتيب القسم الشرقي برصيد 6 نقاط عقب خوض 6 مباريات من الدوري الأمريكي.

ويعد دي سي يونايتد ثاني أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري الأمريكي برصيد 4 ألقاب خلف لوس أنجلوس جالاكسي، إذ كان لقبه الأخير في 2004.

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