احتفالية الزمالك - مرتضى: هل يرحل أنس أسامة من الزمالك؟ بالتأكيد لا

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تدعيم فرق السلة والطائرة واليد، ومستقبل أنس أسامة.

أقام نادي الزمالك حفلا في صالة محمد حسن حلمي للاحتفاء بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

وفاز الزمالك بلقب دوري الكرة الطائرة على حساب طلائع الجيش، بجانب لقب دوري كرة اليد على حساب الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في كرة القدم الموسم الماضي على حساب الأهلي، ودوري السلة في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

وقال مرتضى منصور رئيس النادي: "أشكر الجمعية العمومية لنادي الزمالك والجماهير، أشعر بالسعادة مثلكم”.

وأكمل "غدا سيتم صرف مكافأة فريق اليد وفقا للائحة، هناك تدعيمات ممتازة لفريق السلة وفريق اليد، وهناك لاعب ممتاز سينضم لفريق السلة قريبا، ولاعب قي بطولة إفريقيا".

وأضاف "هل من الممكن أن يرحل أنس أسامة من الزمالك؟ بالتأكيد لا هو متواجد معنا".

واللاعب رد على رئيس النادي إنه مستمر مع الفريق.

وواصل مرتضى "العام الماضي لم يدخل فريق السلة أي لاعب جديد ولكن الفائزين هم اللاعبين الذين تعاقدت معهم".

وأتم "أثق في فريق السلة وهو قادر على التتويج ببطولة إفريقيا في رواندا".

طالع تصريحات أنس أسامة وأحمد الأحمر في الاحتفالية من هنـــــــــــــــــــــــا.

وشهد حفل نادي الزمالك تواجد عدد كبير من لاعبي الفرق المختلفة.

وحضر الحفل كل من حازم إمام لاعب كرة القدم، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري، وأنس أسامة نجم السلة بعد الحصول على درع الدوري أيضا، وأشرف أبو الحسن لاعب الطائرة، وأحمد الأحمر لاعب كرة اليد.

وقدم الحفل خالد لطيف أمين الصندوق، وحضر مدحت العدل الحفل داخل الصالة، وتواجد في الاحتفالية كل من: سليمان وهدان وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وعلاء ناجي وأحمد مرتضى ومريم رزق وبسنت جوهر وأحمد دعبس ومحمود طه أعضاء المجلس وعلاء فهمي وحسام غريب، وعلى رأسهم تواجد مرتضى منصور رئيس النادي.