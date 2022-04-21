احتفالية الزمالك - أنس أسامة: هدفنا الفوز بالدوري وإفريقيا في السلة.. والأحمر: أشكر مرتضي منصور

الخميس، 21 أبريل 2022 - 23:34

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الأحمر - مرتضى منصور

أقام نادي الزمالك حفلا في صالة محمد حسن حلمي للاحتفاء بالفوز بالألقاب الجماعية للدوري في كل الألعاب.

وفاز الزمالك بلقب دوري الكرة الطائرة على حساب طلائع الجيش، بجانب لقب دوري كرة اليد على حساب الأهلي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري في كرة القدم الموسم الماضي على حساب الأهلي، ودوري السلة في الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

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وقال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "مرت سنة صعبة على القلعة البيضاء، مجلس الإدارة بذل قصارى جهده لإعادة النادي مثلما كان من قبل".

وتابع "أعضاء الجمعية العمومية انتخبت مجلس الإدارة كي نخدمهم، ولا نشعر بالتعب وهدفنا اسعاد أعضاء الجمعية العمومية والجماهير".

وأضاف "ما يحدث الآن بداية، وأمامنا مباراة مهمة غدا في البطولة الإفريقية للسلة، ولدينا ثقة في لاعبي الأبيض وقدرتهم على تحقيق الفوز".

وقال محمود عبد الرزاق "شيكابالا" على هامش حضوره الحفل: "أبارك لكل الفرق.. وبإذن الله سنحقق كل البطولات".

وقال أنس أسامة لاعب فريق السلة: "يوم من الأيام التي أشعر فيها بالسعادة وسط الإدارة والجماهير، العام الماضي كان رائعا حققنا لقبي الدوري وإفريقيا".

وأردف "لابد أن نوفي مرتضي منصور حقه في توفير الامكانيات كذلك أحمد مرتضي منصور، وهدفنا الفوز بالدوري وإفريقيا لاستكمال المسيرة".

وأتم "أشكر جماهير الزمالك العظيمة فهم العشق والدعم الدائم".

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بينما قال أحمد الأحمر لاعب كرة اليد: "سعيد بالتواجد معكم وسط إدارة وجماهير الزمالك العظيمة".

وتابع "أشكر مرتضي منصور ليس من الآن ولكن من 2015 لأنه أعاد اللاعبين كلهم ولم شكل الفريق وفي هذا السنة حققنا البطولات".

وواصل "آخر 5 أو 6 سنوات حققنا بطولات كثيرة بفضل الإدارة برئاسة مرتضى منصور والجماهير".

وشهد حفل نادي الزمالك تواجد عدد كبير من لاعبي الفرق المختلفة.

وحضر الحفل كل من حازم إمام لاعب كرة القدم، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري، وأنس أسامة نجم السلة بعد الحصول على درع الدوري أيضا، وأشرف أبو الحسن لاعب الطائرة، وأحمد الأحمر لاعب كرة اليد.

وقدم الحفل خالد لطيف أمين الصندوق، وحضر مدحت العدل الحفل داخل الصالة، وتواجد في الاحتفالية كل من: سليمان وهدان وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وعلاء ناجي وأحمد مرتضى ومريم رزق وبسنت جوهر وأحمد دعبس ومحمود طه أعضاء المجلس وعلاء فهمي وحسام غريب، وعلى رأسهم تواجد مرتضى منصور رئيس النادي.

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