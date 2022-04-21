جورج ويا يقدم نصيحة لـ صلاح وماني بشأن هوس الكرة الذهبية

الخميس، 21 أبريل 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع محمد صلاح

قدّم جورج ويا أسطورة ليبيريا وميلان السابق نصيحة لثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني بشأن هوس الفوز بالكرة الذهبية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

جورج ويا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية في 1995 بقميص ميلان الإيطالي.

وقال جورج ويا لصحيفة "ريكورد" السنغالية: "لا ينبغي أن يكونا مهووسين بالكرة الذهبية".

أخبار متعلقة
كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي – صلاح وماني ودياز يقودون ليفربول ضد سيتي محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني جمعة: تمنيت تواجد صلاح مع جيل مصر الذهبي.. ورفض النني تسديد ركلة ترجيح أمانة

وتابع "بل يجب عليهما التركيز على أدائهما ومحاولة التطور".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "يجب ألا يمارسا ضغطا غير ضروري على نفسيهما".

وأتم "لطالما عملت بجد لإخراج عائلتي من الفقر، وهكذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا فيما يأتي ماني خامسا برصيد 14 هدفا.

ويأتي ليفربول ثانيا في جدول ترتيب الدوري قبل 5 جولات على نهاية الموسم بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

واحتل صلاح المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2018 ثم الخامس في 2019 والسابع في 2021.

في المقابل تواجد ماني في المركز 22 عام 2018، ثم المركز الرابع في 2019 وغاب عن القائمة في 2021.

ساديو ماني محمد صلاح الكرة الذهبية جورج ويا
نرشح لكم
جوارديولا: ننافس أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم.. وسنقاتل حتى النهاية ليفربول يصدر بيانا حول هتافات جماهير سيتي ويونايتد أثناء دقيقة الصمت لضحايا هيلزبره الشرطة تتدخل بعد بلاغ هاري ماجواير بوجود قنبلة في منزله فابينيو: علينا التركيز على أنفسنا فقط.. ومباراة يونايتد كانت مثالية رومانو: تين هاج بدأ في اختيار مساعديه في قيادة مانشستر يونايتد بعد مرور 33 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول
أخر الأخبار
خروج بيليه من المستشفى 14 دقيقة | أمريكا
رد من الشناوي على "عصبية صحفيي المغرب": لسنا في حرب 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جورج ويا يقدم نصيحة لـ صلاح وماني بشأن هوس الكرة الذهبية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (1) برشلونة.. أوباميانج يفتتح 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول المهلة الممنوحة للمنتخبات لتحديد ملاعبها في تصفيات إفريقيا ساعة | إفريقيا
لايبزيج يعلنها: لن نتخلى عن نكونكو في الصيف ساعة | الدوري الألماني
تشكيل برشلونة - 3 تغييرات في الدفاع.. وأوباميانج أساسي أمام سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: ننافس أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم.. وسنقاتل حتى النهاية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 الهداف التاريخي والتفوق في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد