جورج ويا يقدم نصيحة لـ صلاح وماني بشأن هوس الكرة الذهبية

قدّم جورج ويا أسطورة ليبيريا وميلان السابق نصيحة لثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني بشأن هوس الفوز بالكرة الذهبية.

جورج ويا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصد جائزة الكرة الذهبية في 1995 بقميص ميلان الإيطالي.

وقال جورج ويا لصحيفة "ريكورد" السنغالية: "لا ينبغي أن يكونا مهووسين بالكرة الذهبية".

وتابع "بل يجب عليهما التركيز على أدائهما ومحاولة التطور".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "يجب ألا يمارسا ضغطا غير ضروري على نفسيهما".

وأتم "لطالما عملت بجد لإخراج عائلتي من الفقر، وهكذا حصلت على جائزة الكرة الذهبية".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 22 هدفا فيما يأتي ماني خامسا برصيد 14 هدفا.

ويأتي ليفربول ثانيا في جدول ترتيب الدوري قبل 5 جولات على نهاية الموسم بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

واحتل صلاح المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2018 ثم الخامس في 2019 والسابع في 2021.

في المقابل تواجد ماني في المركز 22 عام 2018، ثم المركز الرابع في 2019 وغاب عن القائمة في 2021.