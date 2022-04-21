تشكيل برشلونة - 3 تغييرات في الدفاع.. وأوباميانج أساسي أمام سوسيداد

يقود الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هجوم برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد في ختام الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا بـ 3 تغييرات في خط الدفاع عن مباراة قادش الماضي والتي خسرها بهدف دون رد.

فعاد جيرارد بيكيه ورنالد أراوخو وداني ألفيش لخط الدفاع بدلا من سيرجينو ديست وكليمون لونجليه وإريك جارسيا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه – رونالد أراخو – داني ألفيش

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: فيران توريس – بيير إيميريك أوباميانج – عثمان ديمبيلي

ويجلس على دكة البدلاء: سيرجينو ديست – ريكي بويج – ممفيس ديباي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – نيتو – نيكو – كليمون لونجليه – لوك دي يونج – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – لازار سافريك

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 18 نقطة عن ريال مدريد وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 55 نقطة.