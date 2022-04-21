تشكيل برشلونة - 3 تغييرات في الدفاع.. وأوباميانج أساسي أمام سوسيداد

الخميس، 21 أبريل 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة

يقود الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هجوم برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد في ختام الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلاوجرانا بـ 3 تغييرات في خط الدفاع عن مباراة قادش الماضي والتي خسرها بهدف دون رد.

فعاد جيرارد بيكيه ورنالد أراوخو وداني ألفيش لخط الدفاع بدلا من سيرجينو ديست وكليمون لونجليه وإريك جارسيا.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه – رونالد أراخو – داني ألفيش

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: فيران توريس – بيير إيميريك أوباميانج – عثمان ديمبيلي

ويجلس على دكة البدلاء: سيرجينو ديست – ريكي بويج – ممفيس ديباي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – نيتو – نيكو – كليمون لونجليه – لوك دي يونج – أوسكار مينجويزا – إريك جارسيا – لازار سافريك

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق 18 نقطة عن ريال مدريد وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 55 نقطة.

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