جوارديولا: ننافس أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم.. وسنقاتل حتى النهاية

الخميس، 21 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يدرك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ما هو مطلوب من فريقه إذا أراد الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، في ظل المنافسة الشرسة من ليفربول.

سيتي استعاد القمة من ليفربول بعد الفوز على برايتون بثلاثية دون رد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليفربول أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم، نحن نواجه أحد أفضل الفرق على الإطلاق".

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وأضاف "هذا هو السبب في أن التواجد في هذه المنافسة يعني الكثير، اللاعبون يعرفون ذلك. لقد واجهناهم، ولسوء الحظ، لم نتمكن من الفوز ضدهم لكننا ننافس بقوة".

وتابع "لو كان الفارق 4 نقاط كان يمكننا التخلي عن فوز واحد، لكن الآن لا يمكننا إسقاط أي شيء".

وواصل المدرب الإسباني "لقد كنا في هذا الموقف قبل سنوات، نحن نلعب ضد أنفسنا وضد أعصابنا".

وأكمل "أدرك صعوبة الأمر، لكني أثق في قدرة اللاعبين على هذا التحدي"

وشدد "سنواصل القتال، قضينا 11 شهرا هنا معا، ولمدة شهر واحد فقط علينا أن نعطي كل شيء".

وأتم "إنها 6 مباريات فقط. أنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول.

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