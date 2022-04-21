ليفربول يصدر بيانا حول هتافات جماهير سيتي ويونايتد أثناء دقيقة الصمت لضحايا هيلزبره

أصدر نادي ليفربول بيانا تعجب فيه من تصرفات جماهير مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل انطلاق مباراة كل منهما أمام ليفربول هذا الأسبوع.

وأفاد النادي في بيان: "يشعر نادي ليفربول بالحزن بسبب ما حدث مؤخرا وظهور هتافات دنيئة حول كارثة هيلزبره".

وأضاف البيان "نحن نعلم تأثير هذه الإهانات المقيتة على عائلات الضحايا الـ97 ، والذين نجوا من الحادث، وجميع المرتبطين بهذا النادي".

وتابع البيان "نحن نعمل مع السلطات المختصة لبذل قصارى جهدنا لضمان القضاء على هذه الهتافات من كرة القدم تماما".

وأتم "ستحاول السلطة التنفيذية فرض قوة القانون ومعاقبة أولئك الذين يواصلون الهتاف أثناء دقيقة الصمت".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أصدر بيانا اعتذر فيه عن تصرفات جماهيره قبل انطلاق مباراة ليفربول والتي فاز فيها الريدز برباعية نظيفة.

وقامت بعض جماهير مانشستر يونايتد بإطلاق صافرات الاستهجان أثناء دقيقة صمت كانت قبل المباراة لإحياء ذكري كارثة هيلزبرة والتي أسفرت عن موت 97 مشجعا من جماهير ليفربول.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا قال فيه: "مانشستر يونايتد يقف متضامنا مع نادي ليفربول ومشجعيه في إحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبرة".

وأضاف البيان "الهتافات الهجومية حول المأساة غير مقبولة تماما".

وأتم البيان "سنعمل مع مجموعات مشجعينا على توعية الجماهير بهذه القضية".

يوم السبت الماضي تكرر الأمر نفسه من جماهير مانشستر سيتي قبل انطلاق لقاء الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم سيتي بالاعتذار لنادي ليفربول وجماهيره.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد شهدت عودة النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك بعد فترة صيام، إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

تعرف على تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.