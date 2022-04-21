الشناوي: اللعب أمام الجماهير في شمال إفريقيا؟ نستمتع بهذه الأجواء ونبحث عن التأهل

الخميس، 21 أبريل 2022 - 19:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الوداد - محمد الشناوي

لا يقلق محمد الشناوي قائد الأهلي من اللعب أمام الجماهير في شمال إفريقيا، حين يواجه الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا على أن فريقه يستمتع باللعب في هذه الأجواء.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم الجمعة بعدما فاز عليه 2-1 في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "حضرنا مبكرا إلى المغرب من أجل الاستعداد جيدا لمباراة الرجاء والتأقلم على الظروف هنا في كازابلانكا".

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وأضاف "كل اللاعبين اعتادوا على اللعب أمام الجماهير في شمال إفريقيا، ويستمتعون بهذه الأجواء، خاصة أن الأهلي سبق له مواجهة الرجاء من قبل مرتين، ولكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، والأهلي جاهز لتخطي هذه المرحلة".

وشدد "الأهلي استعد بشكل جيد للمباراة، ويسعى لتقديم أفضل مستوى، وتحقيق أهدافه من المباراة وحسم التأهل لنصف النهائي".

وأكمل "الأهلي والرجاء فريقان كبيران ويحترمان بعضهما البعض، ولكن في النهاية هناك فريق سيواصل المشوار ويصعد لنصف النهائي، وآخر يخرج من البطولة، والأهلي جاهز لخطف بطاقة التأهل وتحقيق أهدافه من البطولة".

وأوضح قائد الأهلي "فريقنا اعتاد على اللعب في مختلف الظروف، وهناك خبرات كثيرة اكتسبها اللاعبون من تكرار المشاركات المستمرة للأهلي في دوري الأبطال، وأيضا مع المنتخبات الوطنية".

وأتم الشناوي "ندرك جيدا أهمية المباراة، وأهمية التتويج بدوري الأبطال بشكل عام، وهناك تركيز كبير لتخطي هذه المرحلة والاستمرار في البطولة".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

محمد الشناوي الأهلي الرجاء
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