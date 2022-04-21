مؤتمر موسيماني: سبق لنا تحقيق نتائج قوية وسط حضور جماهيري غفير للمنافسين

الخميس، 21 أبريل 2022 - 19:16

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - مؤتمر الأهلي وفيتا كلوب

لا يخشى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خوض مباراة الرجاء المغربي وسط حضور جماهيري غفير للمنافس.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز عليه 2-1 في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي: "مواجهة الرجاء ستكون ستكون قوية لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، وهي مباراة صعبة على الفريقين".

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وأضاف "الأهلي حقق فوزاً مهما في لقاء الذهاب، وسندخل مباراة الجمعة من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي".

وأكمل "سبق لنا الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وتغلبنا عليهم في الذهاب، ونستعد بقوة لمباراة الجمعة، والمنافسة تكون قوية في الملعب، لكنها لا تؤثر على علاقة الأندية واللاعبين".

وتابع "أضع كامل تركيزي في العمل داخل الملعب، ولا أهتم بالتعليق على حالات التحكيم، وبالتأكيد سعيد لوجود تقنية الفيديو في المباراة. أتمنى أن يتم الاعتماد عليها حتى في دور المجموعات وهذه طبيعة كرة القدم".

وواصل الجنوب إفريقي "الأهلي يفتقد لجهود أكثر من لاعب، خاصة بدر بانون، وهو لاعب مؤثر للغاية، ولكن كرة القدم يجب أن تستمر بأي تشكيلة من اللاعبين".

وأتم "الأهلي معتاد على المواجهات الكبيرة وسبق له تحقيق نتائج قوية في حضور جماهير غفيرة من المنافسين، وآخرها الفوز على الرجاء في كأس السوبر الإفريقي في قطر".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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