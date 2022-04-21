الشرطة تتدخل بعد بلاغ هاري ماجواير بوجود قنبلة في منزله

الخميس، 21 أبريل 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

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تلقى هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد تهديدا بوجود قنبلة في منزله وأبلغ الشرطة على الفور.

وأجرت شرطة تشيشاير عملية تمشيط لمنزل هاري ماجواير بالكلاب البوليسية وكانت النتيجة لا شيء".

وقال متحدث باسم ماجوير في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية تلقى هاري تهديدا خطيرا بوجود قنبلة في منزله".

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وأضاف "سلامة عائلته ومن حوله هي الأولوية الأولى لهاري".

وواصل "سيواصل الاستعداد لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة بشكل طبيعي، ولن نعلق بأي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

يونايتد سيواجه أرسنال يوم السبت في قمة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وأتم المتحدث باسم مدافع منتخب إنجلترا "الشرطة تواصل التحقيق في الأمر".

ماجواير تلقى العديد من صافرات الاستهجان مؤجرا بسبب تراجع مستواه مع فريقه ومنتخب بلاده.

ووصل هذا التهديد بوجود قنبلة في منزله بعدما شارك في خسارة فريقه الثقيلة أمام ليفربول برباعية نظيفة.

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