رحيل رضا شحاتة عن الجونة بالتراضي

الخميس، 21 أبريل 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

رضا شحاتة ومحمد محسن أبو جريشة - الأهلي والجونة

أعلن نادي الجونة رحيل مدربه رضا شحاتة بالتراضي بعد ساعات من فوزه على سموحة في الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

ونشر الجونة عبر حساب النادي على تويتر: "منتصراً ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاته على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الاصعدة".

وأضاف "وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".

أخبار متعلقة
قائد الرجاء يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي مؤتمر مدرب الرجاء: أراهن على قتالية اللاعبين أمام الأهلي.. ونتدرب على ركلات الترجيح تقرير مغربي: حميد أحداد جاهز لمواجهة الأهلي منافس مصر.. كابا دياورا يعود لقيادة غينيا بعد أسابيع من رحيله

وكشف مصدر مقرب من المدرب تامر مصطفى لـ FilGoal.com أنه سيكون الأقرب لتولي مهام الإدارة الفنية لـ الجونة.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من مهمته في تدريب مصر للمقاصة مساء الثلاثاء بعد الهزيمة من غزل المحلة الاثنين الماضي. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الجونة في المركز الـ11 للدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب مصر للمقاصة في سبتمبر الماضي، ليقود الفريق خلال منافسات الدوري وكأس الرابطة للموسم الحالي.

الجونة رضا شحاتة
نرشح لكم
قبل مواجهة مازيمبي.. بيراميدز يستعيد رمضان صبحي وكيل نوركوفيتش يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي ركلة جزاء تعيد الانتصارات لـ الجونة على حساب سموحة في الدوري الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي انتهت في الدوري - الجونة (1) (0) سموحة تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة فيريرا يقرر إراحة لاعبي الزمالك لمدة 48 ساعة خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل
أخر الأخبار
كيف تعاقد مانشستر يونايتد مع تين هاج.. ولماذا ابتعد بوكيتينو وإنريكي وتوخيل 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - بيرنلي يشعل صراع الهبوط بالفوز على ساوثامبتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي خيا: أتطلع للعمل مع تين هاج ولكن الآن نركز على أرسنال الآن 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: يوفنتوس يستهدف ضم دي ماريا ساعة | الدوري الإيطالي
خروج بيليه من المستشفى ساعة | أمريكا
رد من الشناوي على "عصبية صحفيي المغرب": لسنا في حرب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جورج ويا يقدم نصيحة لـ صلاح وماني بشأن هوس الكرة الذهبية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) - (1) برشلونة.. تبديلات اضطرارية تتوالى 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 الهداف التاريخي والتفوق في كل شيء.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد