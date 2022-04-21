رحيل رضا شحاتة عن الجونة بالتراضي

أعلن نادي الجونة رحيل مدربه رضا شحاتة بالتراضي بعد ساعات من فوزه على سموحة في الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

ونشر الجونة عبر حساب النادي على تويتر: "منتصراً ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاته على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الاصعدة".

وأضاف "وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".

وكشف مصدر مقرب من المدرب تامر مصطفى لـ FilGoal.com أنه سيكون الأقرب لتولي مهام الإدارة الفنية لـ الجونة.

وتقدم تامر مصطفى باستقالته من مهمته في تدريب مصر للمقاصة مساء الثلاثاء بعد الهزيمة من غزل المحلة الاثنين الماضي. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الجونة في المركز الـ11 للدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب مصر للمقاصة في سبتمبر الماضي، ليقود الفريق خلال منافسات الدوري وكأس الرابطة للموسم الحالي.