خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 12:35

كتب : حامد وجدي

الزمالك - مصر للمقاصة - تامر مصطفى

تقدم تامر مصطفى المدير الفني لنادي مصر للمقاصة باستقالته من تدريب الفريق.

وخسر مصر للمقاصة مباراته الأخيرة في الدوري أمام غزل المحلة.

وقال مصدر من نادي مصر للمقاصة لـ FilGoal.com: "تقدم تمر مصطفى باستقالته من تدريب الفريق بالفعل".

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وأضاف "بعد الخسارة أمام غزل المحلة كنت الأمور عادية ولم يتقدم باستقالته وتم تبليغ الجهاز بموعد المران يوم الخميس ومنح اللاعبين راحة يوم الأربعاء".

وتابع "تواصل المدرب مع وليد هويدي المشرف العام على الكرة مساء أمس الثلاثاء وأبلغه بالقرار".

واختتم "طارق حجاج وإسلام عادل سيقودان الفريق خلال المباراتين المتبقين من الدور الأول قبل البحث عن مدير فني جديد".

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز قبل الأخير للدوري المصري برصيد عشر نقاط من فوز وحيد وسبع تعادلات وسبع هزائم.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب مصر للمقاصة في سبتمبر الماضي، ليقود الفريق خلال منافسات الدوري وكأس الرابطة للموسم الحالي.

مصر للمقاصة الدوري المصري
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