قائد الرجاء يوجه رسالة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي

اعتبر محسن متولي قائد فريق الرجاء المغربي أن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي في القاهرة كانت أسوأ مباراة للخضر هذا الموسم.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم الجمعة بعدما فاز عليه 2-1 في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وقال متولي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "مباراة الذهاب لم تكن سهلة. لم نلعب بشكل جيد".

وأضاف "كانت أسوأ مباراة للفريق هذا الموسم وأعترف بذلك".

وأكمل "ندرك حجم المسؤولية التي تقع عاتقنا ومدى الضغط علينا".

واستمر "الأهلي فريق كبير، والمباراة أمامه لن تكون سهلة، اللقاء سيلعب على جزئيات بسيطة، سنفعل المستحيل من أجل العبور لنصف النهائي".

ووجه رسالة للاعبيه قائلا "إن كنا نريد تحقيق التأهل حقا على حساب الأهلي، يجب أن نركض أكثر منهم، وأن نقاتل أكثر منهم".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

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