فابينيو: علينا التركيز على أنفسنا فقط.. ومباراة يونايتد كانت مثالية

شدد فابينيو لاعب وسط ليفربول على أن فريقه عليه عدم الانشغال بالمنافس على لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، بقدر التركيز على مبارياتهم.

ليفربول فاز بنتيجة 4-0 على مانشستر يونايتد واعتلى القمة ليوم واحد، قبل أن ينتصر سيتي على برايتون بثلاثية نظيفة ويستعيد الصدارة بفارق نقطة.

وقال فابينيو في تصريحات لموقع ناديه: "أولا وقبل كل شيء، علينا التركيز على أنفسنا ومحاولة الفوز في كل مباراة".

وأضاف "علينا أن نحاول التعافي. سيكون لدينا يوم عطلة، هذا مهم بالنسبة لنا".

ويستعد ليفربول لملاقاة إيفرتون يوم الأحد ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في دربي ميرسيسايد.

وأكمل البرازيلي "ربما يكون لدى سيتي القليل من الضغط، ولكن كما قلت علينا التركيز أولا على مبارياتنا ومحاولة الفوز بها".

وواصل "نلعب مباريات مهمة فقط. بالطبع النقاط الثلاث مهمة دائما، لكننا نريد أن نلعب كرة قدم جيدة، نريد أن نقدم أفضل كرة قدم لدينا، وأن نكون على أعلى مستوى ونلعب بجودة عالية لأننا نتمتع بالكثير من الجودة في هذا الفريق".

وشدد "لقد كانت مواجهة مانشستر يونايتد مباراة مثالية لنا، كان من المهم تقديم أداء كهذا ضد فريق مثل مانشستر يونايتد".

وأتم "لقد كان أداء الجميع جيدا حقا منذ بداية المباراة، الفوز 4-0 مستحق نظرا لما قدمناه خلال اللقاء".

ويتبقى 6 مباريات لكل فريق في الصراع المحتدم على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.