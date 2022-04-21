مؤتمر مدرب الرجاء: أراهن على قتالية اللاعبين أمام الأهلي.. ونتدرب على ركلات الترجيح

يراهن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء المغربي على قتالية لاعبيه في المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم الجمعة بعدما فاز عليه 2-1 في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بالقاهرة.

وقال الطاوسي في مؤتمر صحفي: "عندما تكون لديك قتالية اللاعبين التي برهنوا عليها في مباراة الذهاب، فيمكنك تقديم عمل جيد".

وأضاف "التخطيط لمباراة الإياب ليس كمواجهة الذهاب، الآن سنلعب في ملعبنا، وسنحضر لكل السيناريوهات المحتملة".

وتابع "أمامي عدة طرق للتعرف على طريقة لعب الأهلي، منها مباراة السوبر في قطر، وآخر مباراة لنا معهم في القاهرة، وهذا يكفي لكي نستعد لهم بأفضل طريقة".

وواصل "لاعبو الرجاء في أتم الجاهزية، عكس ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب، سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق التأهل، يجب أن نعمل بهدوء وتركيز من أجل الوصول للفوز".

واستمر الطاوسي "نعم هدفنا في مباراة الذهاب له وزنه لكن هذا ليس كافيا، عملنا على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق".

وشدد "الأهلي فريق كبير، أعتبرها مباراة دولية أمام فريق يضم عناصر دولية في كل المراكز، وسنتعامل مع المباراة بحكمة، ولن نهاجم بشكل عشوائي".

وأكمل "في الاجتماع الفني الذي عقدناه قبل المؤتمر الصحفي، أخبرونا أنه في حال التعادل سنذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح".

وأتم "سنتدرب على ركلات الترجيح جيدا في مران الليلة".

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

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