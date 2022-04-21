منافس مصر.. كابا دياورا يعود لقيادة غينيا بعد أسابيع من رحيله

الخميس، 21 أبريل 2022 - 16:13

كتب : محمد عبد العظيم

كابا دياورا

أعاد الاتحاد الغيني لكرة القدم تعيين كابا دياورا مديرا فنيا لمنتخب بلاده مجددا استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأسفرت قرعة تصفيات كاس أمم إفريقيا عن وقوع المنتخب الغيني ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات إثيوبيا ومالاوي ومصر.

وأعلن الاتحاد الغيني الاتفاق مع كابا دياورا على تدريب المنتخب مجددا بعد رحيله عقب نهاية كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

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ويشارك 48 منتخبا في تصفيات إفريقيا نحو كوت ديفوار 2023، حيث البطولة التي تبدأ تصفياتها في يونيو المقبل.

يتأهل منهم 23 إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار المتأهل سلفا، ولكنه سيخوض غمار التصفيات وسيتأهل من مجموعته فريق واحد فقط.

الـ 48 منتخبا تم تقسيمهم على 12 مجموعة، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى البطولة، باستثناء المجموعة التي تضم الأفيال والتي يتأهل منها فريق واحد.

منتخب مصر منتخب غينيا تصفيات كأس إفريقيا
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