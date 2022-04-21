النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط

يعتبر محمد النني لاعب وسط أرسنال بأن الفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي في دربي لندن أكثر من مجرد فوز بـ3 نقاط.

قدم محمد النني مباراة كبيرة في فوز أرسنال على تشيلسي 4-2 بملعب ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال النني في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط".

نجح الدولي المصري في 90% من تمريراته في المباراة، حيث نجح في 36 تمريرة من أصل 40.

كما نجح النني في تدخل هوائي واحد في مقابل فشل وحيد، فيما استرجع الكرة من عناصر تشيلسي بالاستخلاص المباشر مرة، وبقطع التمريرات 4 مرات.

وحصل النني على تقييم 7.1 من موقع هوسكورد في المباراة.

A derby win away from home is worth more than 3 points @arsenal 💪🏻🔴 pic.twitter.com/1yEVEKK9Mt — Mohamed ELNeny (@ElNennY) April 21, 2022

واستفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل، في أول بداية أساسية له مع أرسنال منذ بداية 2022.

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