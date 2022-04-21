النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط

الخميس، 21 أبريل 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

يعتبر محمد النني لاعب وسط أرسنال بأن الفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي في دربي لندن أكثر من مجرد فوز بـ3 نقاط.

قدم محمد النني مباراة كبيرة في فوز أرسنال على تشيلسي 4-2 بملعب ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال النني في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط".

أخبار متعلقة
تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول "لن أنسى هذه اللحظة".. رونالدو يوجه رسالة لجمهور ليفربول هل يكون المنقذ؟ إريك تين هاج مدربا لـ مانشستر يونايتد بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا

نجح الدولي المصري في 90% من تمريراته في المباراة، حيث نجح في 36 تمريرة من أصل 40.

كما نجح النني في تدخل هوائي واحد في مقابل فشل وحيد، فيما استرجع الكرة من عناصر تشيلسي بالاستخلاص المباشر مرة، وبقطع التمريرات 4 مرات.

وحصل النني على تقييم 7.1 من موقع هوسكورد في المباراة.

واستفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل، في أول بداية أساسية له مع أرسنال منذ بداية 2022.

محمد النني أرسنال تشيلسي
نرشح لكم
بعد مرور 33 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول نافذة إلى شخصية تين هاج.. هل هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد؟ "لن أنسى هذه اللحظة".. رونالدو يوجه رسالة لجمهور ليفربول هل يكون المنقذ؟ إريك تين هاج مدربا لـ مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي يعلن انضمام 8 أساطير لقاعة المشاهير سكاي: لويس هاميلتون وسيرينا ويليامز يستثمران لشراء تشيلسي جوارديولا: لعبنا بشكل استثنائي ضد برايتون.. واللعب في الأبطال ليس طبيعيا انظروا لمن يتنافسون عليه
أخر الأخبار
بعد مرور 33 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر.. كابا دياورا يعود لقيادة غينيا بعد أسابيع من رحيله 9 دقيقة | إفريقيا
طائرة - محمد عادل مستمر مع الأهلي لـ 4 سنوات مقبلة 37 دقيقة | مصر
النني: الفوز بدربي لندن خارج ملعبنا يستحق أكثر من 3 نقاط 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: حميد أحداد جاهز لمواجهة الأهلي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نافذة إلى شخصية تين هاج.. هل هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
"لن أنسى هذه اللحظة".. رونالدو يوجه رسالة لجمهور ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات