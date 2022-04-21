تأكد غياب مهاجم إيفرتون عن لقاء ليفربول

سيغيب دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون عن دربي ميرسيسايد ضد ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد بسبب الإصابة

ويحل إيفرتون ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في ظل تناقض موقف الفريقين في جدول الترتيب، فالريدز ينافسون على اللقب، والتوفيز يحاولون النجاة من الهبوط.

وقال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "شعر دومينيك بألم بسيط في ساقه أثناء التدريبات قبل لقاء ليستر سيتي".

وأضاف عن المهاجم البالغ من العمر 25 عاما "قمنا بفحصه وسيغيب لفترة تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين".

وأكمل "لسوء الحظ سنفتقده في مباراة ليفربول، ومن المحتمل أن يعود قبل لقاء تشيلسي".

ويستقبل إيفرتون منافسه تشيلسي ضمن الجولة 35 يوم الأول من مايو المقبل.

لعنة الإصابات ضربت المهاجم الإنجليزي بقوة هذا الموسم، إذ شارك في 14 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف.

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