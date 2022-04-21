تقرير مغربي: حميد أحداد جاهز لمواجهة الأهلي

حصل حميد أحداد مهاجم الرجاء على الضوء الأخضر لقيادة هجوم فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبات أحداد بحسب موقع Le 360 المغربي جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي والرجاء بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به في لقاء الذهاب.

واشتكى أحداد من الشعور ببعض الآلام عقب المباراة التي جرت في ملعب الأهلي we السلام وحسمها حامل اللقب بهدفين مقابل هدف.

كما أوضحت التقارير أن الظهير الأيمن للرجاء عبدالإله مدكور دخل حسابات رشيد الطاوسي مدرب الفريق بعدما شارك خلال الحصص التدريبية الأخيرة بشكل طبيعي.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.