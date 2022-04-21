"لن أنسى هذه اللحظة".. رونالدو يوجه رسالة لجمهور ليفربول

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشتسر يونايتد رسالة إلى جمهور ليفربول ردا على تصرفهم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

ووقفت جماهير ملعب أنفيلد في الدقيقة السابعة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لتحية كريستيانو رونالدو بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته.

وكتب رونالدو عبر إنستجرام: "عالم واحد ... رياضة واحدة ... عائلة عالمية واحدة ... شكرًا آنفيلد.. لن أنسى أنا وعائلتي أبدا لحظة الاحترام والرحمة هذه".

رونالدو غاب عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد الظرف العائلي الذي تعرض له قبل المباراة بساعات.

ليفربول فاز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30 للدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول محمد صلاح هدفين و لويس دياز وساديو ماني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.