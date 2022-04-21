تقارير: إقالة ستيوارت باكستر من تدريب كايزر تشيفز.. وكيروش في الصورة

الخميس، 21 أبريل 2022 - 12:41

كتب : محمود حمدي

ستيوارت باكستر

استجاب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لمطالب جماهيره بالتخلي عن خدمات المدرب البريطاني المخضرم ستيوارت باكستر.

وقاد باكستر كايزر تشيفز للوصول إلى المباراة النهائية للنسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا وخسر أمام الأهلي بثلاثية نظيفة لكنه فشل في تحقيق أهداف بطل جنوب أفريقيا خلال الموسم الحالي.

وتخلى كايزر تشيفز بحسب SoccerLaduma عن خدمات ستيوارت باكستر الذي تولى تدريب الفريق في يونيو من العام الماضي.

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وأوضحت التقارير أن جمهور كايزر تشيفز أعرب عن غضبه من أداء الفريق وطالب برحيل باكستر في أكثر من مناسبة.

وتولى باكستر تدريب كايزر تشيفز خلال الموسم الحالي في 25 لقاء فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 8.

يذكر أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني دخل ضمن الأسماء المرشحة لخلافة باكستر في تدريب كايزر تشيفز.

ويملك كيروش تجربة مع المنتخب الجنوبي أفريقي في الفترة من مايو 2001 حتى مارس 2002.

كايزر تشيفز ستيوارت باكستر كارلوس كيروش
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