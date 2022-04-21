قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي قبل مواجهة مازيمبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تغادر مساء الخميس، إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مازيمبي في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي ، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، بعد التعادل سلبيا ذهابا بالقاهرة.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 25 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويخوض الفريق تدريبه الأخير عصر الخميس، على استاد الدفاع الجوي، قبل السفر مساء على متن طائرة خاصة في رحلة من القاهرة نحو لوبومباشي تستغرق قرابة 7 ساعات ونصف حتى الوصول إلى الكونغو الديمقراطية.