قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي قبل مواجهة مازيمبي
الخميس، 21 أبريل 2022 - 12:18
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تغادر مساء الخميس، إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مازيمبي في الثالثة عصر الأحد المقبل، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي ، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، بعد التعادل سلبيا ذهابا بالقاهرة.
وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
وضمت القائمة 25 لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي
ويخوض الفريق تدريبه الأخير عصر الخميس، على استاد الدفاع الجوي، قبل السفر مساء على متن طائرة خاصة في رحلة من القاهرة نحو لوبومباشي تستغرق قرابة 7 ساعات ونصف حتى الوصول إلى الكونغو الديمقراطية.