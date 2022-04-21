الدوري الإنجليزي يعلن انضمام 8 أساطير لقاعة المشاهير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن انضمام 8 أساطير لعبت لأنديته، إلى قاعة المشاهير، لعام 2022.

بجانب باتريك فييرا وواين روني اللذين قد أعلنت الرابطة عن انضمامهما للقائمة من قبل، دخل 6 أساطير جديدة بتصويت جماهيري ومن خلال لجنة جوائز الرابطة.

وإليكم قائمة المنضمين الجدد للقاعة، والتي يعد الانضمام إليها أعلى جائزة تمنحها رابطة الدوري الإنجليزي..

سيرخيو أجويرو

أكبر هداف غير إنجليزي في تاريخ الدوري، حيث سجل 184 هدفا في 275 مباراة، ربما أهمهم هدفه التاريخي الذي منح مانشستر سيتي لقب دوري 2012 للمرة الأولى في تاريخه.

ديدييه دروجبا

توج الفيل الإيفواري بـ 4 ألقاب للدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وحصل على جائزة هداف الدوري مرتين، وسجل 104 هدفا في 254 مباراة رفقة البلوز.

فينسنت كومباني

انضم البلجيكي لسيتي عام 2008 وكان عنصرا هاما في بزوغ النادي بين الكبار، وكان قائدا للفريق في موسم 2012 والذي حصد فيه الدوري للمرة الأولى.

بيتر شمايكل

شمايكل هو أول حارس مرمى ينضم لقاعة المشاهير، حيث توج الدنماركي بـ 5 ألقاب للدوري مع يونايتد من أصل 7 مواسم حرس فيهم مرمى الشياطين الحمر، حيث خرج فيهم بـ 128 مباراة بشباك نظيفة من أصل 310 مباراة. كما أنه حارس المرمى الوحيد الذي فاز بلقب لاعب الموسم في 1995/1996.

بول سكولز

أسطورة وسط مانشستر يونايتد توج بـ 11 لقب للدوري، وسجل 107 هدفا في 499 مباراة بالبطولة.

إيان رايت

انضم لأرسنال من كريستال بالاس في 1991، وصار هداف النادي التاريخي إلى أن كسر تييري هنري رقمه، وسجل مع أرسنال 113 هدفا في 213 مباراة كما توج مع الفريق باللقب عام 1998.