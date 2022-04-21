سكاي: لويس هاميلتون وسيرينا ويليامز يستثمران لشراء تشيلسي

يخطط السير لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 وسيرينا ويليامز بطلة التنس للاستثمار في عرض سير مارتن بروتون لشراء نادي تشيلسي.

ودخل السير مارتن بروتون، رجل الأعمال البريطاني ورئيس نادي ليفربول السابق في سباق شراء نادي تشيلسي في المرحلة المقبلة.

وتعهد السير لويس وسيرينا بالاستثمار بما يقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني في الكونسورتيوم الذي يقوده رئيس نادي ليفربول السابق السير مارتن بروتون، وفقًا لـشبكة سكاي سبورتس.

ويشمل خطط الكونسورتيوم "التحالف الاسثماري" حتى الآن عدة مستثمرين أبرزهم شركة (HBSE)، الشركة القابضة التي يرأسها المليارديرات الأمريكيان جوش هاريس وديف بليتزر، كما تتواجد عائلة روجرز الكندية صاحبة شركة روجرز كوميونيكيشنز للإعلام والاتصالات.

ويتواجد جون أرنولد، الذي ترأس لجنة ملف هيوستن لاستضافة كأس العالم 2026 بالإضافة إلى عائلة تساي التايوانية، التي تمتلك فريقي البيسبول تايبيه فوبون بريفز وفوبون جارديانز.

وكان بورتون رئيسا لنادي ليفربول خلال عام 2010 قبل انتقال النادي للملاك الجدد.

وقررت الحكومة البريطانية في وقت سابق تجميد أموال أبراموفيتش بسبب علاقته بالدولة في روسيا مع فرض بعض القيود على نادي تشيلسي.

وتتولى الحكومة البريطانية في الوقت الحالي مهمة بيع النادي والحصول على عوائد البيع في محاولة لإنهاء الأزمة التي تهدد النادي في ظل عدم قدرته التحكم في موارده المالية وانسحاب العديد من الرعاة.