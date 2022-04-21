سكاي: لويس هاميلتون وسيرينا ويليامز يستثمران لشراء تشيلسي

الخميس، 21 أبريل 2022 - 12:03

كتب : دعاء نائل

سيرينا ويليامز

يخطط السير لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 وسيرينا ويليامز بطلة التنس للاستثمار في عرض سير مارتن بروتون لشراء نادي تشيلسي.

ودخل السير مارتن بروتون، رجل الأعمال البريطاني ورئيس نادي ليفربول السابق في سباق شراء نادي تشيلسي في المرحلة المقبلة.

وتعهد السير لويس وسيرينا بالاستثمار بما يقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني في الكونسورتيوم الذي يقوده رئيس نادي ليفربول السابق السير مارتن بروتون، وفقًا لـشبكة سكاي سبورتس.

أخبار متعلقة
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي

ويشمل خطط الكونسورتيوم "التحالف الاسثماري" حتى الآن عدة مستثمرين أبرزهم شركة (HBSE)، الشركة القابضة التي يرأسها المليارديرات الأمريكيان جوش هاريس وديف بليتزر، كما تتواجد عائلة روجرز الكندية صاحبة شركة روجرز كوميونيكيشنز للإعلام والاتصالات.

ويتواجد جون أرنولد، الذي ترأس لجنة ملف هيوستن لاستضافة كأس العالم 2026 بالإضافة إلى عائلة تساي التايوانية، التي تمتلك فريقي البيسبول تايبيه فوبون بريفز وفوبون جارديانز.

وكان بورتون رئيسا لنادي ليفربول خلال عام 2010 قبل انتقال النادي للملاك الجدد.

وقررت الحكومة البريطانية في وقت سابق تجميد أموال أبراموفيتش بسبب علاقته بالدولة في روسيا مع فرض بعض القيود على نادي تشيلسي.

وتتولى الحكومة البريطانية في الوقت الحالي مهمة بيع النادي والحصول على عوائد البيع في محاولة لإنهاء الأزمة التي تهدد النادي في ظل عدم قدرته التحكم في موارده المالية وانسحاب العديد من الرعاة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هل يكون المنقذ؟ إريك تين هاج مدربا لـ مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي يعلن انضمام 8 أساطير لقاعة المشاهير جوارديولا: لعبنا بشكل استثنائي ضد برايتون.. واللعب في الأبطال ليس طبيعيا انظروا لمن يتنافسون عليه مؤتمر توخيل: ظننت أننا تعلمنا دروسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد.. ولكن مؤتمر أرتيتا: الأشياء الجيدة تحدث للأشخاص الجيدين.. انظروا لـ النني ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني
أخر الأخبار
بيرين: يوفنتوس سينتقم من إنتر في نهائي كأس إيطاليا 27 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقارير: إقالة ستيوارت باكستر من تدريب كايزر تشيفز.. وكيروش في الصورة 39 دقيقة | إفريقيا
هل يكون المنقذ؟ إريك تين هاج مدربا لـ مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي قبل مواجهة مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي يعلن انضمام 8 أساطير لقاعة المشاهير ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: لويس هاميلتون وسيرينا ويليامز يستثمران لشراء تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الجزائري بلعمري يقترب من الدوري السعودي ساعة | السعودية
ماركا: ألابا يثير مخاوف أنشيلوتي قبل صدام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 4 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات