تقرير مغربي: العرجون يسابق الزمن لقيادة الرجاء أمام الأهلي

الخميس، 21 أبريل 2022 - 10:51

كتب : محمود حمدي

عمر العرجون

يسابق عمر العرجون لاعب وسط نادي الرجاء الزمن من اجل اللحاق بمواجهة فريقه المرتقبة أمام النادي الأهلي، بحسب تقرير مغربي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء بحسب le 360 المغربي جهوده خلال الساعات المقبلة من أجل تجهيز العرجون لمواجهة الأهلي.

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وأضافت التقارير أن رشيد الطاوسي مدرب الرجاء يحلم باستعادة خدمات العرجون خلال المباراة بحثا عن إعادة التوازن لوسط ملعب فريقه.

ويعاني عمر العرجون من الإصابة على مستوى وجه القدم تعرض لها خلال المباراة التي جمعت الرجاء بمضيفه شباب قصبة تادلة، في منافسات كأس العرش.

وغاب العرجون عن مباراة الذهاب التي جرت في ملعب الأهلي we السلام وحسمها حامل اللقب بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

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