تقرير: نسبة شراء قياسية لتذاكر مباراة الرجاء ضد الأهلي.. وعدد الجمهور النهائي

اشترى جمهور الرجاء المغربي، 25 ألف تذكرة لمباراة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نصف ساعة، بحسب تقرير مغربي.

وقال موقع le360 المغربي إن الموقع المعني ببيع التذاكر عبر الإنترنت قد انتهى من حصته في التذاكر، حيث تم بيع 25 ألف تذكرة في نصف ساعة فقط.

وبحسب التقرير، يتبقى فقط 17 ألف تذكرة يتم بيعها عبر نقاط البيع، الأمر الذي تسبب في انتقادات عديدة ومشاهد فوضوية نقلتها عدد من المواقع المغربية، ومنها موقع البطولة المغربي.

وبالتالي، يصل عدد الحضور الإجمالي المتوقع إلى 42 ألف مناصر للرجاء.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.