مران الأهلي – معلول يشارك في التدريبات الجماعية

شارك علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا للقاء الرجاء البيضاوي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء في مركب محمد الخامس في الساعات الأولى من صباح السبت المقبل لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني علي معلول من آلام في العضلة الضامة حرمته من المشاركة في لقاء الذهاب.

وأقيم مران الأهلي اليوم في ملعب العربي الزاولي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح فيها بعض الأمور الفنية.

وفاز الأهلي في لقاء الذهاب في ملعب WE السلام بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لنصف النهائي ليدافع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.