كاف يفتح باب التسجيل أمام الأندية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح الباب أمام الأندية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022-23.

وسيظل باب التسجيل مفتوحا حتى 31 مايو 2022.

ووضع كاف شروطا للأندية المشاركة في المسابقة عبر بيانا خلال موقعه الرسمي، وجاءت كالآتي:

1- يجب أن تكون الأندية المشاركة نشطه في دوريها المحلي لمدة 3 مواسم على الأقل بدءًا من عام 2015.

"2- يجب أن يتضمن الدوري المحلي للسيدات الخاص بكل فريق ما لا يقل عن 10 فرق نشطة في كل موسم.

وأقيمت النسخة الافتتاحية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات في مصر العام الماضي بمشاركة 8 فرق.

وشارك فريق وادى دجلة كممثل لمصر في المسابقة التي أقيمت في نوفمبر الماضي قبل أن يودع المسابقة من دور المجموعات، وتوج فريق ماميلودي صنداونز بالبطولة.

ويتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإصدار قرار بحرمان أى ناد لا يملك فريقا لكرة القدم النسائية من رخصته ومن المشاركة في البطولات التابعة له بدءا من الموسم 2022-2023.

وبدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المصري في وقت سابق محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل تدشين فرق للمشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل.