مؤتمر أنشيلوتي: سيبايوس الأفضل.. وبنزيمة لن يتأثر بإضاعة ركلتي الجزاء

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد اللاعب الأفضل في مباراة اليوم أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف أمام أوساسونا في الجولة الـ 33 من منافسات المسابقة، ليقترب أكثر فأكثر من التتويج باللقب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سيبايوس لعب مباراة جيدة للغاية، وربما كان الأفضل في الفريق اليوم، أحب تسليط الضوء عليه، فقد عانى كثيرا، تعرض لإصابة في الألعاب الأولمبية، لكنه في النهاية لعب الدور الذي يعرفه فيه الجميع".

وظهر سيبايوس اليوم لأول مرة أساسيا مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وتطرق للحديث عن اللقاء، وقال أنشيلوتي: "المباراة كانت جيدة جدا خاصة الشوط الثاني".

وأضاف "الجميع كان لديه الالتزام والجودة، نحن راضون جدا، وصلنا لمباراة دوري أبطال أوروبا بديناميكية جيدة ولدينا الوقت للاستعداد لها".

وتطرق للحديث عن بنزيمة وإضاعته لركلتي الجزاء "لن تؤثر عليه، لعب كريم مباراة رائعة، وسوف يسجل في المباراة القادمة".

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيمة لركلتي جزاء حصل عليهما اللوس بلانكوس في الدقيقتين 59 و59.

وأتم تصريحاته مطمئنا الجماهير على حالة ألابا "نحن متفائلون بخصوصه، هناك حمل زائد، قمنا باستبداله كإجراء احترازي".

ويواصل ريال مدريد تصدره لجدول التريتب بـ78 نقطة.

ويبتعد ريال مدريد عن ملاحقه أتليتكو مدريد بفارق 17 نقطة، وعن برشلونة بـ18 نقطة وللأخير مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى لريال مدريد بذلك أربع نقاط فقط على حصد لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه.