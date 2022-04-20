مؤتمر توخيل: ظننت أننا تعلمنا دروسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد.. ولكن

يشعر توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه لم يتعلم دروسه من مباراتي برينتفورد في الدوري، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من أرسنال 4-2.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد كانت مباراة غريبة ومفتوحة في الشوط الأول، النتيجة وصلت لـ 2-2، لا يمكننا استقبال الهدف الأول في المباراة دائما".

وأوضح "نرتكب عددا من الأخطاء، ونوعية تلك الأخطاء، مستحيلة في ذلك المستوى. لا يمكننا الفوز بتلك الطريقة".

وشدد "الأمر لا يخص اللاعبين بشكل فردي، علينا تحسين التكتيك. لدي شك إن كنت على صواب في هذه المباراة".

وأتم "لا يوجد شيء لتحليله، ظننت أننا تعلمنا دروسنا من مباراتي برينتفورد وريال مدريد ولكن هذا لم يحدث بوضوح".



















استفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل.