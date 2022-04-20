ركلة جزاء تعيد الانتصارات لـ الجونة على حساب سموحة في الدوري

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

الجونة - سموحة - الصور من حساب الجونة

استعاد الجونة الانتصارات في الدوري المصري على حساب سموحة في الجولة 15 من المسابقة بنتيجة 1-0 على ملعب خالد بشارة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: عمرو سعداوي.

هدف جاء من ركلة جزاء أوقفت سلسلة الهزائم المتتالية الجونة عند 4 مباريات.

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كما حقق الجونة فوزه الأول على سموحة في الدوري منذ أبريل 2014، منذ ذلك الحين فاز سموحة في 3 مباريات وتعادلا في 5.

فوز ارتقى برصيد الجونة إلى 17 نقطة و4 مراكز إلى المركز 11.

فيما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة ظل به في المركز الرابع، متكبدا الخسارة الثالثة في الموسم.

التشكيل

قاد خالد قمر هجوم الجونة وبجواره إسلام عبد النعيم ومحمود الشبراوي.

ومروان حمدي هجوم سموحة، وجاوره حسين فيصل وصديق أوجولا.

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وصف المباراة

مرت الدقائق الأولى دون أي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

في الدقيقة 34 طالب لاعبو الجونة بركلة جزاء لمحمود الشبراوي.

وعقب مطالعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها.

في الدقيقة 40 أهدر الجونة هدفا محققا، بعدما سدد خالد قمر كرة قوية ارتدت من الهاني سليمان، تابعها الشبراوي وشتتها خالد عبد الفتاح من على خط المرمى.

في الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لسموحة في الدقيقة 48، انبرى لها مروان حمدي وتصدى لها إسلام طارق حارس سموحة.

في الدقيقة 64 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لكن لحساب الجونة.

ركلة انبرى لها عمرو سعداوي وسددها على يمين الحارس في الدقيقة 65.

وكاد نور السيد أن يسجل هدف زيادة النتيجة في الدقيقة 88 بتسديدة قوية علت العارضة.

لتنتهي المباراة بعودة الجونة للانتصارات.

الجونة سموحة الدوري المصري في الدوري
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