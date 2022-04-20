مؤتمر أرتيتا: الأشياء الجيدة تحدث للأشخاص الجيدين.. انظروا لـ النني

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأداء لاعب وسطه محمد النني في الفوز العريض على تشيلسي 4-2، في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وقال أرتيتا: "عندما أنظر إلى إيدي نكيتياه في المران، وتواضعه طوال الوقت، أتوقع حدوث الأمور الجيدة له".

وأضاف "الأمور الجيدة تحدث للأشخاص الجيدين، الأمر نفسه ينطبق على محمد النني وروب هولدينج".

وأكمل "ما أحبه في لاعبي أرسنال هو روحهم العالية".

وأوضح "عندما نخسر، نعاقب ويتم انتقادنا، ولكن مع هؤلاء اللاعبين لا أهتم لأنهم ينضجون".

وأتم "بالنسبة لنا، الفوز بلقاء دربي لندن خارج القواعد بتلك الطريقة، يجعلني سعيدا".





















استفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل.