ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي

قدم محمد النني مباراة كبيرة في فوز أرسنال على تشيلسي بإستاد ستامفورد بريدج في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 4-2.

بحث بسيط على تويتر بعبارة Pyramid Pirlo ستوضح مدى سعادة جمهور أرسنال بأداء النني في هذه المباراة، الأمر وصل إلى أسطورة أرسنال إيان رايت.

نجح النني في 90% من تمريراته في المباراة، حيث نجح في 36 تمريرة من أصل 40.

ونجح النني في تدخل هوائي واحد في مقابل فشل وحيد، فيما استرجع الكرة من عناصر تشيلسي بالاستخلاص المباشر مرة، وبقطع التمريرات 4 مرات.

وحصل النني على تقييم 7.1 من موقع هوسكورد في المباراة.

واستفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل، في أول بداية أساسية له مع أرسنال منذ بداية 2022.