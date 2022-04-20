بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 22:52

كتب : عمرو عبد المنعم

رياض محرز

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بعدما حقق الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 للمسابقة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 77 في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 40 في المركز العاشر.

أخبار متعلقة
مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها فيل فودين ورياض محرز وبيرناردو سيلفا.

ووصل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للفوز رقم 250 مع السماوي في مختلف البطولات.

Image

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يستطع مانشستر سيتي هز شباك برايتون في ظل الدفاع القوي من الضيوف.

لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور ونجح فريق جوسيب جوارديولا في تسجيل 3 أهداف بمساعدة لاعبي برايتون.

ودخل روبن دياز الملعب في بداية الشوط الثاني بدلا من ناثان أكي، ليعود للمشاركة مرة جديدة بعد غيابه لأكثر من شهر للإصابة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 بعد تمريرة من دي بروين اصطدمت في قدم الدفاع ووصلت للنجم الجزائري.

لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قبل أن تصطدم مرة أخرى في قدم أحد المدافعين وتذهب إلى الشباك.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم الدفاع وذهبت إلى الشباك.

وأخيرا سجل بيرناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد خطأ من دفاع برايتون والحارس في إبعاد الكرة لتصل للنجم البرتغالي الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

رياض محرز مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج اعتذار من مانشستر يونايتد بعد تصرفات جماهيره قبل لقاء ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (4) أرسنال.. لندن حمراء رفض طلب ليفربول بتأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برايتون.. السماوي يتصدر تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون
أخر الأخبار
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه 26 دقيقة | الدوري الفرنسي
بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022