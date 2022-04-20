بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول بعدما حقق الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 للمسابقة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 77 في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 40 في المركز العاشر.

ثلاثية فوز مانشستر سيتي سجلها فيل فودين ورياض محرز وبيرناردو سيلفا.

ووصل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للفوز رقم 250 مع السماوي في مختلف البطولات.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يستطع مانشستر سيتي هز شباك برايتون في ظل الدفاع القوي من الضيوف.

لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور ونجح فريق جوسيب جوارديولا في تسجيل 3 أهداف بمساعدة لاعبي برايتون.

ودخل روبن دياز الملعب في بداية الشوط الثاني بدلا من ناثان أكي، ليعود للمشاركة مرة جديدة بعد غيابه لأكثر من شهر للإصابة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 بعد تمريرة من دي بروين اصطدمت في قدم الدفاع ووصلت للنجم الجزائري.

لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قبل أن تصطدم مرة أخرى في قدم أحد المدافعين وتذهب إلى الشباك.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم الدفاع وذهبت إلى الشباك.

وأخيرا سجل بيرناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد خطأ من دفاع برايتون والحارس في إبعاد الكرة لتصل للنجم البرتغالي الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.