مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني

استفاق أرسنال من سقوطه الحر في آخر 3 جولات وحقق انتصارا هاما في سعيه للحصول للمركز الرابع، بالفوز على تشيلسي برباعية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة 25، على استاد ستامفورد بريدج.

وحافظ أرسنال بفضل ثنائية إيدي نكيتياه وهدفي إميل سميث رو وبوكايو ساكا على مركزه الخامس بـ 57 نقطة، متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع.

أما تشيلسي فيظل في المركز الثالث بـ 62 نقطة.

وشارك محمد النني في المباراة كاملة وقدم أداء رائعا في وسط ملعب المدرب ميكيل أرتيتا، الذي انتصر على منافسه الألماني توماس توخيل.

التشكيل

جاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت - جابرييل - روب هولدينج – نونو تافاريس

الوسط: جرانيت تشاكا - محمد النني – مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

الهجوم: إميل سميث رو - إيدي نيكيتاه

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: رييس جيمس - أندرياس كريستنسن - مالانج سار - سيزار أزبليكويتا

الوسط: نجولو كانتي - لوفتس تشيك - ماسون ماونت - ماركوس ألونسو

الهجوم: روميلو لوكاكو - تيمو فيرنر





















أحداث المباراة

بدأت المباراة بهجوم ضاري من تشيلسي، فبعد 4 دقائق كاد ماركوس ألونسو أن يستغل ارتباك دفاع أرسنال في التعامل مع ركنية ولكن تسديدته ترتطم بأقدام مدافعي الجانرز وتخرج لركنية.

وظهر أرسنال هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 7، حيث سدد جابرييل كرة قوية تصدى لها ميندي.

ولكن بعد 5 دقائق فقط، أخطأ كريستنسن في إعادة الكرة لميندي، ليستغل نكيتياه الموقف وينفرد ويسجل الهدف الأول لأرسنال.

ولم تمر 5 دقائق أخرى، حتى تعادل تشيلسي بفضل تسديدة تيمو فيرنر التي غيرت اتجاهها وخدعت رامسديل بعد أن لمست قدم تشاكا.

واستمر الشوط في إثارته، بتسديدة من ماونت أخطأت مرمى رامسديل، ومراوغة رائعة من ساكا الذي مرر إلى نكيتياه ولكنه سدد بجانب مرمى ميندي.

وفي الدقيقة 27، كاد تشيلسي يسجل لكن تشاكا خرج بالكرة بهدوء، مرر لأوديجارد الذي تبادل الكرة مع ساكا، قبل أن يمررها لسميث رو قبل أن يسدد الأخير كرة متقنة بباطن القدم غالطت ميندي وسكنت شباك البلوز.

وبعد 5 دقائق أيضا، مرر ماونت عرضية رائعة قابلها أزبيليكويتا بخبرة السنين في شباك رامسديل معلنا التعادل.

وانتهى الشوط الأول المثير بفرصة جديدة لسميث رو مرت بجوار قائم ميندي.

الشوط الثاني ربما كان أقل إثارة، لكنه شهد حسم المباراة.

بدأ الشوط بخطوة من توخيل، الذي أشرك تياجو سيلفا – والذي أصبح أكبر لاعب يلعب في البريمييرليج مع تشيلسي – بدلا من كريستنسن.

بدأت المباراة في الفتور، ولكن في الدقيقة 57، استغل نكيتياه سلسلة من أخطاء تياجو سيلفا وكانتي، ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له في المباراة.

توخيل أشرك لاعبيه المهاريين كاي هافيرتز وحكيم زياش على حساب لوكاكو المختفي وألونسو، وكاد أن يحصل على التعادل بعد تسديدة هافيرتز التي تصدى لها رامسديل، قبل أن يتصدى لمتابعة ألونسو، ويشتت النني الكرة.

وبالنسبة لأرسنال، حل جابرييل مارتينيللي بديلا لنكيتياه، فيما شارك سيدريك سواريس على حساب إميل سميث رو.

وكاد سواريس يتسبب في هدف رابع لأرسنال بعد انطلاقة رائعة، حيث مرر عرضية لتافاريس الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد عرقلة ساكا، ليحولها بنفسه معلنا انتصار أرسنال الهام للغاية.