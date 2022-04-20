الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:58

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي الشكر إلى نادي الرجاء المغربي على حسن استقبال بعثة الفريق الأحمر في الدار البيضاء، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية إلى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيره الكبيرة، على الاستقبال الطيب لبعثة الأهلي قبل لقاء الفريقين بعد غدٍ الجمعة بمركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال".

وأضاف "وخص بالشكر السيد/ أنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء، الذي حرص على الاتصال به والاطمئنان على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته، انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وتبادل الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس نادي الرجاء مؤكدًا على أن الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه، وأن اللقاء سوف يجرى في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين".

أخبار متعلقة
الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي "للحديث عن العلاقة الأخوية".. اتصال هاتفي بين رئيس الرجاء والخطيب خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل

ويتواجه الفريقان على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا بنتيجة 2-1 بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات.

ويحتاج الأهلي للتعادل والخسارة بفارق هدف مع تسجيله لأكثر من هدف وحيد، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين.

الأهلي الرجاء محمود الخطيب دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
"للحديث عن العلاقة الأخوية".. اتصال هاتفي بين رئيس الرجاء والخطيب الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي عبد الحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.. وعلاقتنا بالرجاء قوية تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب بانون يحضر مران الأهلي ويصرح: سأعود قريبا.. وأتمنى التأهل للدور المقبل زريدة لاعب الرجاء الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مران الأهلي - تحديد ملعب التدريبات في المغرب قبل لقاء الرجاء
أخر الأخبار
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه 25 دقيقة | الدوري الفرنسي
بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022