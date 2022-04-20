الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي الشكر إلى نادي الرجاء المغربي على حسن استقبال بعثة الفريق الأحمر في الدار البيضاء، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية إلى نادي الرجاء المغربي الشقيق وجماهيره الكبيرة، على الاستقبال الطيب لبعثة الأهلي قبل لقاء الفريقين بعد غدٍ الجمعة بمركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال".

وأضاف "وخص بالشكر السيد/ أنيس محفوظ، رئيس نادي الرجاء، الذي حرص على الاتصال به والاطمئنان على إقامة فريق الأهلي والعمل على راحته، انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وتبادل الخطيب الحوار الأخوي مع رئيس نادي الرجاء مؤكدًا على أن الأهلي يتواجد في بلده الثاني ووسط أشقائه، وأن اللقاء سوف يجرى في أجواء رياضية وتنافس شريف بين فريقين عربيين شقيقين".

ويتواجه الفريقان على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابا بنتيجة 2-1 بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات.

ويحتاج الأهلي للتعادل والخسارة بفارق هدف مع تسجيله لأكثر من هدف وحيد، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين.