انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (4) أرسنال.. لندن حمراء

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

إيدي نكيتياه - تشيلسي ضد أرسنال

يواجه تشيلسي أرسنال في مباراة مؤجلة من الجولة 25 في الدوري الإنجليزي.

ويدخل تشيلسي المباراة في المركز الثالث بـ 62 نقطة، من أصل 30 مباراة.

أما أرسنال، فيحل خامسا بـ 54 نقطة من 31 مباراة.

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بأربعة أهداف لهدفين.

ق90+2: جووووووووووول ساااكا يسجل الهدف الرابع لأرسنال من ركلة جزاء

ق90: ركلة جزاء لأرسنال بعد إعاقة أزبليكويتا لساكا بدون كرة

ق75: سيدريك سواريس يدخل بدلا من إميل سميث رو

ق70: مارتينيللي يحل بديلا لنكيتياه

ق65: تسديدة من هافيرتز يتصدى لها رامسديل وارتباك في دفاعات أرسنال ولكن النني يحصل على الكرة ويخرجها بعد متابعة ألونسو

ق60: تغيير جديد في صفوف تشيلسي. كاي هافيرتز يعوض لوكاكو.

ق57: جووووووول الثالث لأرسنال.. نكيتياه يستغل سلسلة من أخطاء دفاعات تشيلسي ويسجل جووووووول

انطلاق الشوط الثاني.. تغيير أول لتشيلسي بخروج كريستنسن ومشاركة تياجو سيلفا

استراحة.. نهاية الشوط الأول المثير

ق45: سميث رو يتلاعب بدفاع تشيلسي ويسدد بجوار مرمى ميندي

ق33: تسديدة قوية من نكيتياه بجوار قائم ميندي

ق32: أي إثارة في ستامفورد بريدج.. عرضية ماسون ماونت تجد إنهاء رائعا من أزبيليكويتا

ق27: إميل سميث رو يا ربااااه بإنهاء رائع لهجمة منظمة.. بدأت بخطورة لتشيلسي ولكن انطلاقة تشاكا الرائعة وتمريرته لأوديجارد الذي يتبادل الكرة ساكا قبل أن يصنع النرويجي هدفا رائعا لأرسنال.

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ق24: ساكا وأي مراوغة ضد ألونسو وتمريرة لنكيتياه الذي يسدد بجوار مرمى ميندي

ق19: تسديدة قوية من ماسون ماونت تخطئ مرمى رامسديل

ق18: تسديدة طائشة من تيمو فيرنر ترتطم بدفاع أرسنال وتسكن شباك رامسديل

ق13: خطأ قاتل من كريستنسن في إعادة الكرة لميندي يضع نكيتياه في موضع انفراد تام والإنجليزي الشاب لا يتوانى في التسجيل.

ق11: تسديدة من لوكاكو بجوار قائم رامسديل

ق7: ميندي يتصدى لأول فرص أرسنال من تسديدة جابرييل

ق4: ماركوس ألونسو كاد يستغل ارتباك دفاع أرسنال في التعامل مع ركنية ولكن تسديدته ترتطم بأقدام مدافعي الجانرز وتخرج لركنية جديدة

انطلاق المباراة

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
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