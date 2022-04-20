انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برايتون.. السماوي يتصدر
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد
ق 83: جوووووووول الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا
ق 65: جوووووول فودين والثاني
ق 53: جووووووووووول رياض محرز والأول
ق 46: نزول روبن دياز بدلا من ناثان أكي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
انطلاق المباراة
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