انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برايتون.. السماوي يتصدر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد

ق 83: جوووووووول الثالث لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا

ق 65: جوووووول فودين والثاني

ق 53: جووووووووووول رياض محرز والأول

ق 46: نزول روبن دياز بدلا من ناثان أكي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برايتون
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