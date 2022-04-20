"للحديث عن العلاقة الأخوية".. اتصال هاتفي بين رئيس الرجاء والخطيب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن نادي الرجاء المغربي، عن اتصال رئيسه أنيس محفوظ بنظيره في الأهلي محمود الخطيب.

وقال النادي المغربي إن اتصال الطرفين كان لاستفسار محفوظ عن ظروف إقامة بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وبحسب النادي المغربي، تبادل الرئيسان أطراف الحديث حول العلاقة الأخوية التي تجمع الناديين وجماهيرهما والبلدين الشقيقين وحرصهما على أن يمر لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في أجواء رياضية يطبعها روح التنافس الشريف.

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ويتواجه الفريقان على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا مساء الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي ذهابا بنتيجة 2-1 بهدفي عمرو السولية وحسين الشحات.

ويحتاج الأهلي للتعادل والخسارة بفارق هدف مع تسجيله لأكثر من هدف وحيد، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين.

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