تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين يحتفل بالتسجيل في شباك ليفربول

عاد كيفين دي بروين لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

وغاب النجم البلجيكي دي بروين عن مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: جون ستونز – إيمريك لابورت – ناثان أكي – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – إليكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – كيفين دي بروين – فيل فودين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جاك ستيفينس – روبن دياز – رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس – جاك جريليش – أولكساندر زينتشينكو – فيرناندينيو – بالمار - لافيا

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

ويأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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