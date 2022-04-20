تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي

اختار ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال وتوماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل الفريقين لمواجهة اليوم في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد النني أساسيا مع أرسنال لأول في 2022 ويغيب ألكسندر لاكازيت عن التشكيل.

بينما يعود روميلو لوكاكو للظهور من جديد مع تشيلسي بينما يغيب أنطونيو روديجر ويبدأ ملانج سار بدلا منه.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

الدفاع: بيين وايت - جابرييل - روب هولدينج - تافاريس

الوسط: جرانيت تشاكا - محمد النني - أوديجارد - بوكايو ساكا

الهجوم: سميث رووي - إيدي نيكيتاه

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

الدفاع: رييس جيمس - أندرياس كريستنسن - مالانج سار - سيزار أزبليكويتا

الوسط: نجولو كانتي - لوفتس تشيك - مايسون ماونت - ماركوس ألونسو

الهجوم: روميلو لوكاكو - تيمو فيرنر

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ62 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بـ54 نقطة بعدما خاض 31 مباراة ولم يفز في آخر ثلاث مباريات للفريق.

ويتساوى أرسنال مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس في عدد النقاط لكن الأخير خاض مباراة أكثر من منافسه.