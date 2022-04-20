أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن عودة صلاح للتهديف واكتساح ليفربول ليونايتد

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز فوز ليفربول الكاسح على مانشستر يونايتد وعودة النجم المصري محمد صلاح للتهديف من جديد.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز كاسح للريدز بنتيجة 4-0، سجل صلاح ثنائية وصنع أول أهداف اللقاء.

تعرف على تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وليفربول.

تيليجراف: سوبر صلاح

ليفربول يحتل الصدارة بعد اكستاح يونايتد

جارديان: يونايتد غادر بحمرة الخجل

صلاح وساديو ماني ولويس دياز قادوا حملة ليفربول التي لا ترحم نحو الصدارة

تايمز: في مستوى مختلف

ميرور: فريق الرباعية

ثنائية صلاح ودياز دمرت المنافس البائس

أي سبورت: مدهش

في إشارة إلى الرباعية

ليفربول يتلاعب بيونايتد في أنفيلد

إكسبرس: لمعان تام

صلاح يعود للتهديف في ليلة اقتناص ليفربول للصدارة بإبداع

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.