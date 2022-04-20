صلاح يدخل قائمة مميزة في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

دخل محمد صلاح نجم ليفربول قائمة أفضل 20 هدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما هز شباك مانشستر يونايتد مرتين.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز كاسح للريدز بنتيجة 4-0، سجل صلاح ثنائية وصنع أول أهداف اللقاء.

قائد منتخب مصر كان يتواجد قبل المباراة في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي تواجد في المركز الـ20.

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ثنائية صلاح اقتحمت به قائمة الـ20 الأوائل كأكثر المسجلين في تاريخ هذا الدوري العريق.

هاري كين (178 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) هم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.

ويتصدر آلان شيرار هداف بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد السابق القائمة برصيد 260 هدفا.

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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