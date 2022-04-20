جاري نيفيل: فخور بما فعله حنبعل أمام ليفربول.. يا ليت كل لاعبي يونايتد مثله

أبدى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد إعجابه بما فعله التونسي حنبعل المجبري لاعب وسط الشياطين الحمر وهو يقاتل على حد وصفه أمام ليفربول.

حنبعل شارك كبديل قبل ست دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز كاسح لليفربول بنتيجة 4-0 بمباراة مؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وقال نيفيل في تصريحات نشرها موقع يونايتد الرسمي: "أنا فخور بحنبعل، إنه لم يتقبل فكرة تمرير لاعبي ليفربول الكرة من حوله".

وأضاف عبر شبكة سكاي سبورتس "كنت أتمنى أن يتمتع باقي الفريق بمثل هذا الحماس".

وأكمل مدافع يونايتد السابق "لقد أظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما رد فعل تجاه ما حدث على أرض الملعب".

واستدرك "مناوشاته مع لاعبي ليفربول لم تكن في محلها، لكن هذه الغيرة شيء يقدره جمهور مانشستر يونايتد".

وتابع "أنا أشاهد مانشستر يونايتد منذ 42 عاما، وما يحدث الآن سيء للغاية وأتمنى أن يتغير سريعا".

لاحقا اعترف نيفيل بأن هذه التعليقات الهواء مباشرة لم تتمتع باحترافية المعلق والمحلل.

فيما عبر أنطونيو فالنسيا جناح يونايتد السابق عن فخره باللاعب التونسي الشاب.

Hoy me sentí orgulloso de este niño. @ManUtd_Es Today I'm feel proud of this boy. @ManUtd_Es pic.twitter.com/qcQxV1MZ1j — Antonio Valencia (@anto_v25) April 19, 2022

من جهته، نشر حنبعل صورته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "أفخر دائما بأرتداء هذا القميص، ومستعد للقتال من أجل هذا الشعار".

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي سيواجه برايتون غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الخامس.