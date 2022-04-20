رانجنيك: ليفربول يمتلك 25 سيارة فورمولا 1 وليس 25 لاعبا

يرى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد أن ليفربول يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين يتمتعون بسرعات كبيرة، واصفا إياهم بسيارات الفورمولا 1.

ليفربول سحق مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحات لـهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "انظروا إلى الفريق الذي يملكه ليفربول، حتى من هم خارج القائمة مثل روبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وتاكومي مينامينو وهارفي إليوت".

وأضاف "كل هذا يظهر جودة الفريق الذي بناه يورجن كلوب".

وأتم "أود أن أقول إن لديهم 25 سيارة فورمولا 1 في فريقهم".

واعتلى ليفربول القمة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراة مؤجلة من الجولة 30 يوم الأربعاء ضد برايتون.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح لهوايته المفضلة في هز الشباك بعد فترة صيام.

رصيد صلاح من الأهداف ارتفع إلى 30 هدفا خلال 42 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع لاعب بازل السابق الهدف الأول لليفربول قبل أن يسجل الهدفين الثاني والرابع.

وصنع صلاح هدفه الـ12 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري.

صلاح سجل هدفه التاسع في شباك مانشستر يونايتد ليعادل رقم الثلاثي ستيفن جيرارد وجورج وال وساندي تورنبول كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب يسجل ويصنع أمام مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا في موسم واحد بعد مسعود أوزيل في 2015-2016.

كما بات أول لاعب يسجل خمسة أهداف في شباك مانشستر يونايتد في موسم واحد للبريميرليج.

صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة هذا الموسم في الدوري للمرة السادسة.

الملك المصري هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأاهداف في آنفيلد هذا الموسم برصيد 11 هدفا متفوقا على ساديو ماني صاحب العشرة أهداف.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 244 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 59 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.