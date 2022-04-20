خبر في الجول - مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف الفيديو

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 15:03

كتب : محمد عبد العظيم

كأس إفريقيا

علم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأقيمت القرعة مساء الأمس في كوت ديفوار وجاء منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من مالاوي، وغينيا، وإثيوبيا.

وعلم FilGoal.com بأن منتخب مصر سيفتتح مبارياته أمام غينيا في القاهرة بنهاية شهر مايو المقبل.

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وجاءت مواعيد مباريات مصر بالكامل كالآتي

الجولة الأولى والثانية: خلال الفترة ما بين 30 مايو لـ 14 يونيو

مصر X غينيا (ستاد القاهرة)

إثيوبيا X مصر (ستاد أديس أبابا الوطني)

الجولة الثالثة والرابعة: الفترة ما بين 19 لـ 27 سبتمبر

مصر X مالاوي (ستاد القاهرة)

مالاوي X مصر (ستاد بينجو الوطني)

الجولة الخامسة والسادسة: في الفترة ما بين 20 لـ 28 مارس 2023

غينيا X مصر (ملعب 28 سبتمبر)

مصر X إثيوبيا (ستاد القاهرة)

وقال مصدر من كاف في تصريحات لـ FilGoal.com: "لجنة تراخيص ستقوم بالكشف على الملاعب خلال الفترة المقبلة لجميع المنتخبات المشاركة في التصفيات وسيتم استبعاد أي ملعب مخالف وفي حالة عدم توافر البديل سيتم إقامة المباريات خارج البلد".

وأضاف "تطبيق تقنية الفيديو في التصفيات حتى الآن غير وارد نظرا لكثرة المباريات وعدم جاهزية أغلب الملاعب، سيتم طرح الفكرة على لجنة التراخيص ولجنة الحكام خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية تطبيقها من عدمها".

التصفيات ستكون الاختبار الأول لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد والذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لكارلوس كيروش.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 كاف
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